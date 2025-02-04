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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предупредил Европу о «бешеных» тратах на Украину

Медведев: Европе придется потратить бешеные деньги на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Европа потратит «бешеные деньги» на восстановление Украины после ее военного конфликта с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Трамп объяснил, как Киев расплатится с США — украинскими редкоземельными ископаемыми. А что же Европа? Она заплатит бешеные деньги, чтобы собрать из обломков несостоявшееся государство Украина», — написал он в Х (ранее Twitter).

Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Политика
Владимир Зеленский

В начале февраля Трамп анонсировал сделку с Украиной, по которой США продолжат помогать Киеву в обмен на редкоземельные металлы и другие товары. Financial Times (FT) со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщила, что эта инициатива согласуется с представленным президенту США Дональду Трампу «планом победы». Он, в частности, содержал совместную добычу урана и лития.

Зеленский заявил, что Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых.

В Кремле отметили, что такая идея подразумевает оказание помощи на коммерческой основе. «Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия осуждает любую помощь западных стран Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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