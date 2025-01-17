Какие населенные пункты освобождены в Курской области в январе. Карта

Минобороны сообщило, что с начала января были освобождены четыре населенных пункта в Курской области.

С начала января в Курской области освобождены Александрия, Кругленькое, Леонидово, Русское Поречное. Все эти населенные пункты находятся в Суджанском районе.