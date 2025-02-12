Захарова прокомментировала слова Зеленского об обмене территорий
Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности предложить России обменять удерживаемую украинскими силами часть территории Курской области свидетельствуют о попытке скрыть «масштабы катастрофы для ВСУ», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — отметила представитель МИДа.
Зеленский сказал во время интервью The Guardian, что на переговорах с Россией предложит ей обмен территориями, отказавшись от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области. Зеленский не уточнил, какие территории, подконтрольные Москве, Киев хочет потребовать взамен. «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — отметил украинский президент.
6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Всего Минобороны отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области. В последние дни ведомство докладывало об отражении попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.
Киев настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее Зеленский допускал возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.
Москва заявляла об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев.Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не ведет переговоров об обмене своих территорий.
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