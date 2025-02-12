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Военная операция на Украине ,  
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Захарова прокомментировала слова Зеленского об обмене территорий

Сюжет
Военная операция на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности предложить России обменять удерживаемую украинскими силами часть территории Курской области свидетельствуют о попытке скрыть «масштабы катастрофы для ВСУ», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — отметила представитель МИДа.

Зеленский заявил о готовности обменяться территориями с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский сказал во время интервью The Guardian, что на переговорах с Россией предложит ей обмен территориями, отказавшись от удерживаемой украинскими войсками земли в Курской области. Зеленский не уточнил, какие территории, подконтрольные Москве, Киев хочет потребовать взамен. «Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — отметил украинский президент.

6 августа 2024 года ВСУ начали операцию в Курской области. Всего Минобороны отчиталось об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области. В последние дни ведомство докладывало об отражении попыток контрнаступления ВСУ в регионе. Президент Владимир Путин обещал скорую «зачистку» региона от ВСУ.

Киев настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее Зеленский допускал возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляла об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев.Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не ведет переговоров об обмене своих территорий.

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Владимир Зеленский Мария Захарова Курская область
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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