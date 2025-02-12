Синоптик Тишковец сообщил о самой морозной ночи в Москве с начала года

Синоптик сообщил о самой морозной ночи в Москве с начала года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минувшая ночь — на 12 февраля — стала в Московском регионе самой морозной с начала года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минувшая ночь стала самой морозной с начала года!» — написал он.



По данным Тишковца, на главной столичной метеостанции ВДНХ к 6 утра термометр показал минус 8,7, в Тушино — минус 9,3, в Строгино — минус 8,8. Самая низкая температура — минус 10 градусов — была в Подмосковье, в Сергиевом Посаде.



Сейчас в Москве минус 7 градусов.

Январь 2025 года в России оказался аномально теплым. В Москве первый месяц года и вовсе вошел в историю как один из самых теплых январей в истории столицы. Кроме того, в городе зафиксировали абсолютный максимум температуры для 30 января: воздух в этот день прогрелся до 8,1 градуса тепла.