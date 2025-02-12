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Синоптик сообщил о самой морозной ночи в Москве с начала года

Синоптик Тишковец сообщил о самой морозной ночи в Москве с начала года
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минувшая ночь — на 12 февраля — стала в Московском регионе самой морозной с начала года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минувшая ночь стала самой морозной с начала года!» — написал он.

По данным Тишковца, на главной столичной метеостанции ВДНХ к 6 утра термометр показал минус 8,7, в Тушино — минус 9,3, в Строгино — минус 8,8. Самая низкая температура — минус 10 градусов — была в Подмосковье, в Сергиевом Посаде.

Сейчас в Москве минус 7 градусов.

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Теги
Евгений Тишковец морозы погода в Москве
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