Синоптик заявил о шансе на лыжный сезон в Москве к концу февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К концу февраля у москвичей может появиться шанс возродить лыжный сезон, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В последнюю неделю месяца на юго-востоке России «активизируются балканские циклоны» с обильными снегопадами, которые также коснутся столицы и Московской области. Так, за последние десять дней февраля ожидается 100% от декадной нормы осадков — 9–13 мм.

К 23 февраля — празднику Дня защитника Отечества — в столице высота снежного покрова может достигнуть 10 см, уточнил синоптик.

«К заключительным выходным календарной зимы есть шанс возобновить лыжный сезон. Температурный фон понизится и наконец-то вернется в свое климатическое русло: по ночам от -9 до -14 градусов, в середине дня от -3 до -8 градусов», — написал он в своем телеграм-канале.

В конце января Тишковец сообщал, что первая неделя февраля принесет москвичам незначительный снежный покров — от 1 до 6 см. Хотя, по его словам, в это время года сугробы должны быть не менее 33–38 см.

За день до этого, 30 января, в Москве синоптики установили новый абсолютный рекорд для этой даты. По данным метеостанции ВДНХ, воздух в столице прогрелся до 8,1 градуса тепла, что превысило предыдущий рекорд.