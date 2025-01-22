Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в истории

Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Январь 2025 года может войти в историю как один из самых теплых январей в истории Москвы, уступив лишь 2020 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, температура в столице до конца месяца останется на один градус выше климатической нормы.

«Вероятно, этот январь будет на втором месте среди самых высоких температурных значений. Пока лидерство удерживает январь 2020 года, когда средняя температура составляла около нуля. Вот такой теплый месяц», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, до конца месяца значительных изменений погоды не ожидается и температура сохранит устойчивое превышение нормы.

Ранее Вильфанд сообщал, что декабрь 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

«Не на всей территории страны он был самым теплым, это средние показатели по всем регионам. Наиболее заметное потепление зафиксировано в Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии, Чукотке и Магаданской области, где установлено множество рекордов», — отметил синоптик.

Ноябрь 2024 года занял третье место среди самых теплых месяцев в истории наблюдений, начавшейся в 1891 году. Температура в ноябре на большей части России превышала норму на 2–8 градусов.