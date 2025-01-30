В Москве зафиксировали исторический температурный рекорд для 30 января

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В Москве зафиксировали новый абсолютный максимум температуры для 30 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеостанции ВДНХ, воздух в столице в этот день прогрелся до 8,1 градуса тепла, что превысило предыдущий рекорд.

По словам Вильфанда, температура, превышающая 8 градусов тепла в январе, регистрируется лишь второй раз за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года.

Синоптик уже говорил, что январь 2025 года может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице.

«Этот январь устроил настоящее соревнование. Есть вероятность, что он выйдет на первое место и станет рекордным», — заявлял он ранее.

На данный момент самым теплым январем в Москве считается 2020 год, когда средняя температура месяца составила 0 градусов.