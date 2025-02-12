Трамп анонсировал освобождение еще одного американца вслед за Фогелем
Еще один американец будет освобожден в среду, 12 февраля, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с освобожденным Марком Фогелем. Видео встречи выложено на странице политика в X.
«Кое-кто еще будет освобожден завтра (в среду. — РБК), и вы об этом узнаете», — заявил Трамп журналистам.
Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России мужчина отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков.
Фогель был сотрудником посольства США в России, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В августе 2021 года его задержали в аэропорту Шереметьево за провоз 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла. Мужчина утверждал, что марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт.
В июне 2022 года российский суд приговорил Фогеля к 14 годам лишения свободы. По данным CNN, после этого Госдеп США попросил освободить его.
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