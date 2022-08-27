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Госдеп США попросил Россию освободить осужденного на 14 лет экс-дипломата

Родственники Марка Фогеля, которого суд в Москве приговорил к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков, настаивают, что он использовал марихуану в медицинских целях из-за хронических болей
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Государственный департамент США попросил Россию освободить бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля, которого суд в Москве приговорил к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью и адвоката Фогеля.

Представители Фогеля считают, что запрос был сделан с учетом возраста американца и состояния здоровья. Как заявляют члены его семьи, 61-летний Фогель страдает от хронических болей в спине, именно поэтому он приехал в Россию с каннабисом, который по рекомендации врача использовал в медицинских целях.

В Госдепартаменте не стали уточнять, действительно ли обращение к российским властям связано с состоянием здоровья Фогеля. «Мы призываем Россию обеспечить надлежащий медицинский уход всем задержанным гражданам США», — сказал каналу представитель ведомства, добавив, что Госдеп изучает обстоятельства и законность задержания американских граждан за рубежом.

Экс-сотрудника посольства США осудили на 14 лет за контрабанду наркотиков
Общество
Фото:ferencziviktoria21 / 500px / Getty Images

Ранее на этой неделе девять сенаторов из Республиканской и Демократической партий направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором попросили присвоить Фогелю статус «неправомерно задержанного». Авторы признали, что он действительно нарушил российское законодательство, но указали, что «приговор совершенно непропорционален аналогичным делам».

По мнению сенаторов, дело Фогеля требует такого же внимания, как дело баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной на девять лет колонии. Ее задержали в феврале в Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Грайнер признала, что перевозила их, однако ее адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. Москва и Вашингтон обсуждают обмен Грайнер и американца Пола Уилана, которого в России приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж, на россиянина Виктора Бута, которого осудили в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

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Фогель почти десять лет работал учителем истории в англо-американской школе в Москве, а до этого был сотрудником посольства США. Его задержали летом прошлого года в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В ходе таможенного контроля в его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. По одной из версий следствия, Фогель мог продавать наркотики учащимся. Сам экс-дипломат настаивает, что марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт.

В июне Химкинский суд признал Фогеля виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков (ч. 3 ст. 229 и ч. 2 ст. 228 УК) и назначил 14 лет колонии строгого режима. 25 августа Московский областной суд признал приговор законным.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдепартамент США контрабанда хранение наркотиков Посольство США приговор
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