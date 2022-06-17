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Общество ,  
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Экс-сотрудника посольства США осудили на 14 лет за контрабанду наркотиков

Фото: ferencziviktoria21 / 500px / Getty Images
Фото: ferencziviktoria21 / 500px / Getty Images

Химкинский городской суд признал виновным в контрабанде и незаконном хранении наркотиков (ч.3 ст. 229 и ч.2 ст.228 УК) бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля и приговорил его к лишению свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима, сообщает суд.

«Бывший дипломат Посольства США и преподаватель АНО «Англо-американская школа Москвы» Фогель М.Х. совершил контрабанду наркотических средств в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фогель полностью признал свою вину.

Экс-сотрудника посольства США заподозрили в продаже наркотиков в школе
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Фогеля задержали летом прошлого года в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Нью-Йорка. В ходе таможенного контроля в его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. В конце января этого года бывшего сотрудника дипмиссии арестовали. В МВД говорили, что следствие рассматривает версию, согласно которой Фогель, будучи преподавателем в англо-американской школе, мог продавать наркотики учащимся. В школе провели обыски. 

Сам Фогель утверждал, что его задержали еще в августе 2021 года за провоз 17 г марихуаны. При этом бывший дипломат рассказывал, что марихуана была медицинской (для облегчения последствий операции на позвоночнике) и у него был выписанный врачом рецепт.


 

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Полина Мартынова
Посольство США хранение наркотиков контрабанда суд

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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