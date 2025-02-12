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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто назвал полезной отмену на Украине запрета на переговоры с Путиным

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Военная операция на Украине

Украине было бы полезно отменить закон, запрещающий лидерам страны вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Решение об отказе от переговоров с Путиным Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял 30 сентября 2022 года.

«Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло», — подчеркнул Сийярто.

Он также отметил, что искушен возможностью сказать что-либо о внутренней политике на Украине, в том числе, по вопросу о проведении там выборов. Однако, по словам Сийярто, обсуждение внутренних дел чужих государств противоречит его внутренним установкам.

«Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента», — сказал Сийярто.

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году. Тогда он набрал свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. Помимо президентских выборов, на Украине не состоялись и парламентские. Они должны были пройти в октябре 2023 года, их также отменили из-за действующего военного положения.

Ранее в феврале Зеленский сказал, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией.

Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — заявил Путин.

5 февраля Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с российским лидером, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

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