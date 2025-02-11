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Военная операция на Украине ,  
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Маск не поверил словам Зеленского о нежелании украинцев проводить выборы

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Американский предприниматель и глава американского Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск иронично прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинский народ не заинтересован в проведении президентских выборы в стране.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что, пока в стране продолжается военный конфликт, все население Украины «выступает против выборов».

«Конечно», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

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Киев, Украина

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, однако они не проводились из-за военного положения в стране.

В январе 2025 года украинское издание «Телеграф» со ссылкой на источники в окружении политика сообщало, что Зеленский намерен баллотировать на новый срок. Собеседники издания отмечали, что у Зеленского с уровнем доверия 52% есть высокие шансы на победу при условии, если не будет баллотироваться его главный оппонент — экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре 2024 года, следовало, что 84% респондентов выступили против проведения президентских выборов в условиях военных действий.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял о готовности вести диалог о мире с Киевом, но итоговый документ, по его словам, должен быть подписан только с легитимной украинской властью, то есть с Верховной радой. Он не исключал диалога и с самим Зеленским, который может вновь пойти на выборы и подтвердить свою легитимность.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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