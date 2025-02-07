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Политика ,  
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Кремль не исключил контакты Путина и Алиева насчет Русского дома в Баку

Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Москва будет обсуждать ситуацию вокруг Русского дома в Баку на разных уровнях, в том числе возможны контакты президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков назвал закрытие Русского дома недоразумением, которое удастся урегулировать».

Русский дом в Баку — представительство Россотрудничества, которое учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Среди главных направлений его работы — продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.

3 февраля Баку направил Москве ноту о закрытии представительства Россотрудничества из-за отсутствия регистрации юридического лица. Report со ссылкой на источники писал, что Азербайджан больше «не нуждается в помощи извне».

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Фото:РИА Новости

Российская сторона неоднократно обращалась к Минюсту и МИД Азербайджана за помощью в регистрации, однако ее проигнорировали, сообщал глава Россотрудничества Евгений Примаков. Собственник помещения решил его продать и предложил представительству съехать в течение полутора месяцев, добавил он. В российском МИДе говорили о готовности «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» Русского дома в Баку.

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Россия Азербайджан Дмитрий Песков Ильхам Алиев Владимир Путин Россотрудничество
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