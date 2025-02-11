Примаков назвал провокацией рассылку о митинге от имени Русского дома
Рассылка с призывами выходить на митинг в поддержку Русского дома в Баку, которая ведется от имени самого представительства, является провокацией, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Мы никого на митинги никогда не звали и не зовем», — написал он в телеграм-канале.
Примаков отметил, что в приглашениях на митинг «прямо пишут о вознаграждении: столько-то просто выйти на митинг, столько-то с транспарантом».
Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров призвал не поддаваться на провокации. «Эти так называемые «организаторы», рассылающие «приглашения», не имеют к нам — Русскому дому, ни малейшего отношения, будьте бдительны!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале центра.
Русский дом в Баку — это российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества. Баку направил Москве ноту о прекращении его деятельности 3 февраля. В МИД Азербайджана заявили, что центр не был зарегистрирован как юридическое лицо и «серьезно нарушил законодательство» страны.
Примаков отмечал, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской, чтобы завершить регистрацию организации, однако не получила ответа на запросы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после закрытия Русского дома заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразила надежду на положительное решение этого вопроса. В Кремле не исключали контактов президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева по поводу ситуации вокруг центра.
Позднее Примаков сообщил, что собственник здания, где размещается Русский дом, объявил о планах продать помещение, в связи с чем сотрудники центра должны его покинуть.
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