Баку заявил, что ждет от Москвы мер в связи с закрытием Русского дома
Азербайджан ожидает от российской стороны принятия соответствующих мер в связи с закрытием Русского дома в Баку, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде.
В ведомстве отметили, что представительство не было зарегистрировано как юридическое лицо и «серьезно нарушило законодательство Азербайджана».
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова позднее на брифинге заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразила надежду на положительное решение этого вопроса.
Русский дом в Баку — это российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества. Глава ведомства Евгений Примаков отмечал, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской, чтобы завершить регистрацию организации, однако не получила ответа на запросы.
В июле 2022 года Россотрудничество попало под санкции Евросоюза, после чего работа Русских домов в нескольких странах была прекращена. В частности, как сообщал Примаков в апреле 2023-го, представительства ведомства перестали работать в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории и Румынии.
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