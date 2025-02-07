 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Баку заявил, что ждет от Москвы мер в связи с закрытием Русского дома

Азербайджан ожидает от российской стороны принятия соответствующих мер в связи с закрытием Русского дома в Баку, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде.

В ведомстве отметили, что представительство не было зарегистрировано как юридическое лицо и «серьезно нарушило законодательство Азербайджана».

Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома 3 февраля. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова позднее на брифинге заявила о готовности Москвы «выполнить необходимые действия для завершения регистрации» и выразила надежду на положительное решение этого вопроса.

Русский дом в Баку — это российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества. Глава ведомства Евгений Примаков отмечал, что российская сторона неоднократно просила помощи у азербайджанской, чтобы завершить регистрацию организации, однако не получила ответа на запросы.

МИД выразил надежду на положительное решение Баку по Русскому дому
Политика
Фото:Кямаля Алиева / РИА Новости

В июле 2022 года Россотрудничество попало под санкции Евросоюза, после чего работа Русских домов в нескольких странах была прекращена. В частности, как сообщал Примаков в апреле 2023-го, представительства ведомства перестали работать в Словении, Словакии, Хорватии, Македонии, Черногории и Румынии.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Азербайджан Баку Россотрудничество МИД
Материалы по теме
Азербайджан рассказал об отправке России ноты о закрытии Русского дома
Политика
МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку
Политика
Здание Русского дома в Баку будут продавать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Продажи газет и журналов упали на фоне роста онлайн-подписокТехнологии и медиа, 08:00
В России среди алкогольных напитков в январе вырос только выпуск винаВино, 08:00
Посол заявил, что Финляндия создала железный занавес на границе с РоссиейПолитика, 07:57
ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против офицеровПолитика, 07:55
В США подали первый иск с требованием возобновить работу USAIDПолитика, 07:49
Баку заявил, что ждет от Москвы мер в связи с закрытием Русского домаПолитика, 07:39
Аналитики спрогнозировали максимальную за 12 лет доходность по дивидендамФинансы, 07:30
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Глава ассоциации брокеров НАУФОР — о новом инструменте семейных вложенийИнвестиции, 07:30
Глава НАУФОР назвал возможные параметры инструмента семейных инвестицийИнвестиции, 07:30
Аузан назвал две проблемы российских зумеров и пути их решенияОбщество, 07:19
Почему интерес россиян к валютным вкладам упал до исторического минимумаPro, 07:02
Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнесаЭкономика, 07:02
Защита фигуранта дела Фургала просила освободить его из-за болезниОбщество, 06:54
WSJ узнала о подготовке увольнений тысяч сотрудников Миздрава СШАПолитика, 06:41