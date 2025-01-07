Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»

Избранный президент США также вновь раскритиковал Мексику и Канаду из-за нелегальных мигрантов и пригрозил «очень серьезными пошлинами»

Избранный президент США Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки», его слова приводит CNN.

«Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив <...>. Оно охватывает обширную территорию — Американский залив. Какое красивое название. И это уместно», — сказал Трамп журналистам в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после этого сообщила, что «как можно скорее» внесет законопроект о переименовании залива.

Трамп вновь раскритиковал Мексику и Канаду из-за нелегальных мигрантов.

«Мексика должна прекратить позволять миллионам людей приезжать в нашу страну. Они могут остановить их. И мы собираемся ввести очень серьезные пошлины в отношении Мексики и Канады, потому что они тоже приезжают через Канаду и через нее поступает рекордное количество наркотиков», — подчеркнул республиканец.

По данным Reuters, американский пограничный патруль в декабре пресек около 47 тыс. незаконных пересечений границы с Мексикой. Аналогичное число было зафиксировано и в ноябре. При этом, как отмечает агентство, оно ниже, чем 71 тыс. пересечений нелегальными мигрантами, зарегистрированных в декабре 2020 года, когда Трамп завершал свой первый срок. Пик незаконных пересечений — 250 тыс. — был зафиксирован в декабре 2023 года. Число нелегалов, пойманных на границе с Канадой, также снизилось до 500 в декабре по сравнению с 700 в ноябре, сообщает Reuters.

В ноябре избранный президент обещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары из-за потока нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков. Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда в ответ предупреждал, что такое решение Трампа будет стоить экономике США 400 тыс. рабочих мест и приведет к росту цен. По его словам, пошлины в основном ударят по американским автомобильным компаниям, работающим в Мексике, в том числе по General Motors и Ford Motor. Трамп также предлагал Мексике и Канаде войти в состав США.