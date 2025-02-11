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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предложил молодежи службу в ВСУ за $24 тыс. в год

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинцам в возрасте 18-24 лет специальный контракт на службу в ВСУ, сообщает «Укринформ».

По его словам, заключившее его смогут получать до 1 млн гривен в год (около $24 тыс.), а также бесплатного учиться в вузе. Они также смогут оформить льготный кредит на жилье. Соответствующие предложения будут официально представлены в ближайшие дни, анонсировал Зеленский. В то же время украинский лидер подчеркнул, что этот контракт — «экспериментальный».

Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был понижен с 27 лет). По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины. Военнообязанные не могут выезжать за границу с 18 лет.

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Политика
Владимир Зеленский

Советник экс-президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно заявлял, что Украине следует нарастить мобилизацию. Советник по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа Майк Уолтц также призывал Киев снизить мобилизационный возраст.

Зеленский, комментируя эти заявления, подчеркивал, что сейчас «свыше ста бригад на поле боя и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в вооружениях». По его мнению, нет смысла снижать планку с 25 до 18 лет. «Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?» — заявил он. Президент в интервью Reuters анонсировал специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Возможное снижение возраста мобилизации на Украине не окажет никакого влияния на ход боевых действий, говорил президент России Владимир Путин.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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