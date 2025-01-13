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Военная операция на Украине ,  
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Салливан заявил, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 лет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС
Фото: Ефрем Лукацкий / AP / ТАСС

Украине придется принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, несмотря на военную поддержку со стороны США, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Bloomberg.

Он отметил, что в настоящее время ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) ощущают серьезную нехватку рабочей силы и эта проблема «за последний год стала более острой».

«В конечном итоге это суверенное решение, которое должна принять Украина <...> даже если мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их необходимыми боеприпасами», — сказал Салливан.

Всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.

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Фото:Oleg Petrasiuk / Reuters

Власти США неоднократно призывали снизить минимальный возраст мобилизации на Украине до 18 лет. В начале декабря 2024 года госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Киеву предстоит принять сложные решения относительно мобилизации, но эти шаги необходимы.

В том же месяце уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что снижение возраста мобилизации «лишит страну будущего». В то же время украинский президент Владимир Зеленский считает, что главная проблема ВСУ не недостаток военных, а нехватка оружия для них.

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Украина Джейк Салливан мобилизация США
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