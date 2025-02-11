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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Саратовской области сообщил об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал он.

Бусаргин отметил, что все экстренные службы в регионе приведены в полную готовность.

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В середине января массированной атаке беспилотников подверглись два города в этой области: Саратов и Энгельс. Бусаргин тогда сообщал, что ПВО уничтожила «большое количество целей», никто не пострадал.

В результате атаки два промышленных предприятия получили повреждения, в Энгельсе также были проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. В Саратовской области на фоне атаки вводили режим ЧС межмуниципального уровня.

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Теги
Саратовская область беспилотники Роман Бусаргин
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