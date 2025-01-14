В Саратовской области введут межмуниципальный режим ЧС после атаки дронов

В Саратовской области решили ввести режим ЧС межмуниципального уровня для оперативной ликвидации возгорания после атаки беспилотников. Повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе, пострадавших нет

Обстановка на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА (Фото: busargin_r / Telegram)

Режим ЧС межмуниципального уровня введут в Саратовской области после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 14 января массированной атаке беспилотников подверглись Саратов и Энгельс. По словам Бусаргина, ПВО уничтожила «большое количество целей», никто не пострадал. Два промышленных предприятия получили повреждения, в Саратове открытое горение ликвидировано, тушение пожара в Энгельсе продолжается.

Читайте РБК в Telegram.