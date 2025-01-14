В Саратовской области введут межмуниципальный режим ЧС после атаки дронов
Режим ЧС межмуниципального уровня введут в Саратовской области после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал он в телеграм-канале.
В ночь на 14 января массированной атаке беспилотников подверглись Саратов и Энгельс. По словам Бусаргина, ПВО уничтожила «большое количество целей», никто не пострадал. Два промышленных предприятия получили повреждения, в Саратове открытое горение ликвидировано, тушение пожара в Энгельсе продолжается.
Погибли сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, еще один человек пострадал. Ликвидировали возгорание лишь к утру 13 января. Однако днем Бусаргин сообщил о периодическом возникновении точечных очагов открытого горения, «которые устраняются пожарными службами». Он исключил угрозу масштабного распространения огня.
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