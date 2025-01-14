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Военная операция на Украине ,  
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В Саратовской области введут межмуниципальный режим ЧС после атаки дронов

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Военная операция на Украине
В Саратовской области решили ввести режим ЧС межмуниципального уровня для оперативной ликвидации возгорания после атаки беспилотников. Повреждены два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе, пострадавших нет
Обстановка на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА
Обстановка на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки БПЛА (Фото: busargin_r / Telegram)

Режим ЧС межмуниципального уровня введут в Саратовской области после атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 14 января массированной атаке беспилотников подверглись Саратов и Энгельс. По словам Бусаргина, ПВО уничтожила «большое количество целей», никто не пострадал. Два промышленных предприятия получили повреждения, в Саратове открытое горение ликвидировано, тушение пожара в Энгельсе продолжается.

Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дронов
Политика
Фото:Евгений Малолетка / AP / ТАСС
Эти же города атаковали украинские беспилотники в ночь на 8 января. Губернатор сообщал о перехвате дронов и попадании обломков на промышленный объект в Энгельсе. Там также произошло возгорание, из-за чего в городе вводили режим ЧС. Погибли сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, еще один человек пострадал. Ликвидировали возгорание лишь к утру 13 января. Однако днем Бусаргин сообщил о периодическом возникновении точечных очагов открытого горения, «которые устраняются пожарными службами». Он исключил угрозу масштабного распространения огня.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Саратовская область беспилотники Роман Бусаргин режим ЧС Военная операция на Украине Саратов Энгельс
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