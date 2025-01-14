 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Энгельсе после атаки дронов начались проблемы с холодной водой

Фото: Максим Шеметов / ТАСС
Фото: Максим Шеметов / ТАСС

В Энгельсе, который 14 января атаковали дроны, начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев.

«В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено», — написал он в телеграм-канале. Позднее Исаев уточнил, что восстановление на сетях холодного водоснабжения идет, в ближайшие часы систему заполнят.

В Энгельсе и Саратове школы перевели на дистанционку после атаки дронов
Общество
Фото:Анна Майорова / URA.RU / TACC

Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке дронов, зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях. По его словам, было сбито «большое количество» целей. Никто не пострадал.

Накануне губернатор рассказал, что удалось ликвидировать открытое горение на предприятии в Энгельсе, которое началось после атаки беспилотников 8 января.

Читайте РБК в Telegram.

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Энгельс Саратовская область водоснабжение
Материалы по теме
В Энгельсе и Саратове школы перевели на дистанционку после атаки дронов
Общество
Губернатор рассказал о небольших очагах горения на предприятии в Энгельсе
Политика
Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Авиакомпания вернула Нурмагомедову деньги за билет после снятия с рейсаСпорт, 09:54
В Энгельсе после атаки дронов начались проблемы с холодной водойОбщество, 09:42
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:37
Российская теннисистка Калинская снялась с Australian OpenСпорт, 09:35
Задержанный в аэропорту Красноярска признался в нападении с ножомОбщество, 09:31
Трамп рассказал об одном пути к миру на Украине, «зависящем от Путина»Политика, 09:31
В Минске начались совместные учения России и БелоруссииПолитика, 09:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Возвращение к нормальности». Каким 2025 год станет для мировой экономикиPro, 09:25
Армения подпишет с США соглашение о стратегическом партнерствеПолитика, 09:22
Над Орловской областью за ночь сбили 17 украинских дроновПолитика, 09:04
Россиянке в США предъявили обвинение за безбилетный полет в ПарижОбщество, 09:04
Аналитики зафиксировали снижение арендных ставок на жилье в МосквеНедвижимость, 09:00
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 08:57
Два предприятия повреждены в Саратове и Энгельсе после атаки дроновПолитика, 08:55