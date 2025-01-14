В Энгельсе после атаки дронов начались проблемы с холодной водой
В Энгельсе, который 14 января атаковали дроны, начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения, сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев.
«В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций. В ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения будет восстановлено», — написал он в телеграм-канале. Позднее Исаев уточнил, что восстановление на сетях холодного водоснабжения идет, в ближайшие часы систему заполнят.
Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что Энгельс и Саратов подверглись массированной атаке дронов, зафиксированы повреждения на двух промпредприятиях. По его словам, было сбито «большое количество» целей. Никто не пострадал.
Накануне губернатор рассказал, что удалось ликвидировать открытое горение на предприятии в Энгельсе, которое началось после атаки беспилотников 8 января.
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