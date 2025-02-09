Над Ленинградской областью сбили беспилотник
Средства ПВО около 7.00 мск сбили беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщает Минобороны.
В санкт-петербургском аэропорту Пулково в 06:55 ввели ограничения на полеты, они действовали до 8:15 мск.
По данным военного ведомства, минувшей ночью над Россией было уничтожено 35 дронов: над Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда, сообщили в Росавиации.
В прошлом месяце власти Ленобласти несколько раз отчитывались о перехвате украинских беспилотников. Например, 29 января БПЛА уничтожили над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе. За несколько дней до этого еще два дрона перехватили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. О пострадавших не сообщалось.
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