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Военная операция на Украине ,  
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Над Ленинградской областью сбили беспилотник

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Военная операция на Украине
Аэропорт Пулково более часа не принимал и не отправлял рейсы, затем ограничения сняли. Минувшей ночью над Россией сбили еще 35 дронов

Средства ПВО около 7.00 мск сбили беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщает Минобороны.

В санкт-петербургском аэропорту Пулково в 06:55 ввели ограничения на полеты, они действовали до 8:15 мск.

По данным военного ведомства, минувшей ночью над Россией было уничтожено 35 дронов: над Курской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Нижнего Новгорода и Волгограда, сообщили в Росавиации.

В прошлом месяце власти Ленобласти несколько раз отчитывались о перехвате украинских беспилотников. Например, 29 января БПЛА уничтожили над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе. За несколько дней до этого еще два дрона перехватили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. О пострадавших не сообщалось.

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Теги
Ленинградская область беспилотники дроны Минобороны Санкт-Петербург аэропорты
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