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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех стран

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в размере 25% на поставки стали и алюминия для всех стран, сообщает NBC News.

«Это важное событие, начало того, как Америка снова станет богатой», — сказал президент во время подписания указов.

В свой первый президентский срок Трамп также вводил тарифы на импорт металлов. В 2018 году он установил 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные — на ввоз алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Позднее пошлины были введены и для них, но в 2019 году их все же отменили.

NBC отмечает, что тогда пошлины вводились Трампом по соображениям национальной безопасности, в этот же раз он сослался на создание рабочих мест и сокращение торгового дефицита.

Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран
Политика
Дональд Трамп

В начале февраля американский президент ввел пошлины в размере 10% на товары из Китая и 25% — на товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил меры борьбой с нелегальной миграцией и торговлей наркотиком фентанилом.

Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин, согласившись принять дополнительные меры в борьбе с этими проблемами. Китай в качестве ответных мер подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10–15% на импорт из США 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, СПГ и автомобили с определенными характеристиками.

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Дональд Трамп США пошлины сталь алюминий
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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