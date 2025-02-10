Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на сталь и алюминий из всех стран

Пошлины будут введены на сталь и алюминий из всех стран, уточнил он. В первый срок на посту президента Трамп тоже прибегал к установлению тарифов на импортируемые в США металлы

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил, что 10 февраля сообщит о введении пошлин в размере 25% на сталь и алюминий, передает AP.

«На любую сталь, ввозимую в Соединенные Штаты, будет распространяться 25-процентный тариф», — сказал он и добавил, что на алюминий «тоже».

Он уточнил, что тарифы коснутся импорта металлов из всех стран, но с какой именно даты они вступят в силу, не указал.

Трамп также подтвердил, что объявит о «взаимных тарифах» во вторник или среду. Речь идет о том, что США введут импортные пошлины на товары в тех случаях, если другая страна взимает пошлины на американские товары.

«Если они берут с нас 130%, а мы с них ничего, это не может продолжаться», — сказал он.

В свой первый президентский срок политик также прибегал к пошлинам на металлы. В 2018-м он установил 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные на ввоз алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Однако затем пошлины были введены и для них, но в 2019-м отменены.

В 2018 году Трамп отмечал, что американская промышленность «была опустошена агрессивными» способами ведения внешней торговли, которые практикуют другие страны. В качестве примера он приводил данные бизнесмена Илона Маска, который сейчас является его ближайшим соратником, согласно которым ввоз американских автомобилей в Китай облагался 25-процентной пошлиной, а ввоз китайских в США — 2,5-процентной.

В том же году Трамп ужесточил меры в отношении турецких стали и алюминия, вдвое повысив пошлины, из-за «нехороших» отношений с Анкарой. Ухудшение произошло на фоне заключения под стражу некоторых сотрудников американской дипмиссии.

В 2021-м, при бывшем президенте Джо Байдене, ЕС и США урегулировали вопрос с пошлинами. Однако в 2024-м его администрация тоже прибегала к введению пошлин: на сталь, не выплавленную или не отлитую в Мексике, был установлен тариф в размере 25%, а на алюминий — 10%.