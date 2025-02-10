Рябков вместо красных линий назвал перечень фундаментальных интересов
Российская делегация намерена отстаивать на переговорах с администрацией Дональда Трампа фундаментальные интересы страны, в позиции Москвы нет никакого «двойного дна». Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил на пресс-конференции замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Красные линии — не мой жанр. Не хочу раскрывать карты. Почему не спросить об этом США — они о своих красных линиях никогда не говорят. У нас есть фундаментальные интересы — неоспоримая принадлежность областей (Новороссии) России, невхождение Украины в НАТО, о Курске все сказано президентом. В нашей позиции нет никакого двойного дна, тайного замысла и игры на публику», — сказал замглавы МИД России.
Накануне американское издание New York Post сообщило, что у президента России Владимира Путина был контакт с американским лидером Дональдом Трампом. В беседе с изданием президент США поделился впечатлением, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя, и сообщил о существовании конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, сообщил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» эти данные.
Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о желании провести переговоры с президентом России. В свою очередь, Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.
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