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Дело инстаблогеров ,  
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СК завершил расследование дела блогера Аяза Шабутдинова в 150 томах

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Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Расследование дела блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова завершено, сообщил РБК его адвокат Калой Ахильгов.

«Дальше мы будем знакомиться с материалами дела — это 150 томов. После чего дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. После этого дело отправится в суд, если прокуратура посчитает, что обвинение корректно», — сообщил его защитник.

По словам Ахильгова, сторона защиты закончит знакомиться с материалами дела не раньше Нового года. Все это время Шабутдинов будет находиться в СИЗО, добавил он.

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Аяз Шабутдинов

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Его задержали 3 ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Он не признал вину, а свой арест назвал «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу. Следствие насчитало у него более 70 эпизодов мошенничества.

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