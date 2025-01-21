В России и Китае 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы
Наступивший 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. К такому решению пришли главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин во время разговора по видеосвязи, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Как отметил Ушаков, на праздник 9 Мая в Москве были приглашены лидеры многих стран, в том числе и председатель КНР.
Китай в свою очередь пригласил Путина на мероприятия, которые будут посвящены 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Они состоятся 3 сентября в Пекине.
Разговор по видеосвязи между главами России и Китая состоялся во вторник, 21 января. Путин и Си Цзиньпин обсудили также предстоящие возможные контакты с новой администрацией президента США Дональда Трампа, в частности, по поводу урегулирования украинского конфликта.
Они также затронули темы, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона, туристического потока между Россией и Китаем, обстановки на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.
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