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Политика ,  
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В России и Китае 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы

Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Наступивший 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. К такому решению пришли главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин во время разговора по видеосвязи, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Как отметил Ушаков, на праздник 9 Мая в Москве были приглашены лидеры многих стран, в том числе и председатель КНР.

Китай в свою очередь пригласил Путина на мероприятия, которые будут посвящены 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Они состоятся 3 сентября в Пекине.

Путин и Си Цзиньпин обсудили рост туристического обмена
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Фото:Мария Плотникова / РИА Новости

Разговор по видеосвязи между главами России и Китая состоялся во вторник, 21 января. Путин и Си Цзиньпин обсудили также предстоящие возможные контакты с новой администрацией президента США Дональда Трампа, в частности, по поводу урегулирования украинского конфликта.

Они также затронули темы, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона, туристического потока между Россией и Китаем, обстановки на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.

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