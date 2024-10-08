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Политика ,  
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Путин заявил, что страны СНГ отметят 80-летие Победы вместе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Содружества в узком составе.

«В странах Содружества это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом», — добавил он (цитата по ТАСС). Путин подчеркнул, что главы стран СНГ неоднократно называли победу в Великой Отечественной войне общим достоянием всех народов СССР.

Ранее на саммите президент предложил учредить звание «Город трудовой славы» и присвоить его населенным пунктам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Путин учредил медаль к 80-летию Победы
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

Путин призвал начать подготовку к празднованию 80-летия Победы еще в сентябре 2023 года. «Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — подчеркнул глава государства. В Кремле подчеркнули, что не пригласят на юбилейный парад глав недружественных стран.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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