Путин заявил, что страны СНГ отметят 80-летие Победы вместе
Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Содружества в узком составе.
«В странах Содружества это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом», — добавил он (цитата по ТАСС). Путин подчеркнул, что главы стран СНГ неоднократно называли победу в Великой Отечественной войне общим достоянием всех народов СССР.
Ранее на саммите президент предложил учредить звание «Город трудовой славы» и присвоить его населенным пунктам, жители которых внесли вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.
Путин призвал начать подготовку к празднованию 80-летия Победы еще в сентябре 2023 года. «Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — подчеркнул глава государства. В Кремле подчеркнули, что не пригласят на юбилейный парад глав недружественных стран.
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни
Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова
Какое вино пить, когда зябко и грустно?
Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов
Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста
Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов