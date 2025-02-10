Посол сообщил о приглашении Пашиняна на 80-летие Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в мае в Москве. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин.
Дипломат отметил, что памятная дата объединяет Россию и народы бывших советских республик, подчеркивая важность сохранения исторической памяти.
По его словам, в условиях усиления критики и попыток пересмотра событий Великой Отечественной войны это приобретает особое значение.
Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в конце января пригласил руководство Армении принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Переговоры министров состоялись 21 января и, по словам российского дипломата, были «обстоятельными». Лавров подчеркнул, что стороны вышли на «взаимоприемлемые развязки».
Ранее, 15 января, министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на торжественные мероприятия приглашены военные из 19 стран, десять из которых уже подтвердили участие, включая семь государств бывшего СССР.
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