Суд завел два производства о взыскании с Бориса Акунина 75 тыс. руб. по штрафам

Суд завел два производства о взыскании с Акунина долгов по штрафам

Судебным приставам поручили взыскать с писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) неоплаченные за нарушение закона об иноагентах штрафы в размере 75 тыс. руб., сообщает ТАСС.

В отношении Акунина открыты и переданы приставам два исполнительных производства для взыскания задолженности по ч.4 и ч.5 статьи 19.34 КоАП России — нарушение порядка деятельности иностранного агента. В рамках одного из них речь идет о штрафе 45 тыс. руб., в рамках другого — 30 тыс. руб.

Заседание по делу по 4. ст. 19.34. КоАП назначено на 11 марта, следует из картотеки Таганского суда.

В судебных материалах говорится, что в первом случае Акунин разместил в Telegram пять постов, в которых не указал, что они распространяются иноагентом. Во втором случае он также распространил в Telegram информацию без соответствующей маркировки.

Суд Москвы оштрафовал Акунина на 30 тыс. руб. в августе, а на 45 тыс. руб. — в декабре 2024 года.

Борис Акунин — автор серии книг «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Сейчас писатель находится за границей России, в январе 2024 года его объявили в международный розыск. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. Кроме этого, книги Акунина еще в 2023 году начали снимать с продажи, а театры стали отменять спектакли по мотивам его произведений.