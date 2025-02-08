Над Вологодской областью перехватили беспилотник

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В Шекснинском районе Вологодской области перехватили БПЛА самолетного типа. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Георгий Филимонов.

Беспилотник был замечен в 13:50 и успешно подавлен. Как уточняет губернатор, аппарат упал в лесном массиве. Данных о пострадавших и последствиях падения БПЛА нет.

В ночь на 8 февраля силы ПВО нейтрализовали 36 беспилотников, атаковавших территорию четырех российских регионов.

В Ростовской области было сбито 18 дронов, в Волгоградской — 11, в Белгородской — пять, над Краснодарским краем — два.

В Волгоградской области ВСУ пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Атака была отражена, возгорания и повреждений не зафиксировано. В Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. В Краснодарском крае падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и окон в пяти жилых домах в Славянском районе.