Над Вологодской областью перехватили беспилотник
В Шекснинском районе Вологодской области перехватили БПЛА самолетного типа. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Георгий Филимонов.
Беспилотник был замечен в 13:50 и успешно подавлен. Как уточняет губернатор, аппарат упал в лесном массиве. Данных о пострадавших и последствиях падения БПЛА нет.
В ночь на 8 февраля силы ПВО нейтрализовали 36 беспилотников, атаковавших территорию четырех российских регионов.
В Ростовской области было сбито 18 дронов, в Волгоградской — 11, в Белгородской — пять, над Краснодарским краем — два.
В Волгоградской области ВСУ пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Атака была отражена, возгорания и повреждений не зафиксировано. В Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. В Краснодарском крае падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и окон в пяти жилых домах в Славянском районе.
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