В удаленном от Украины регионе приготовились к атаке БПЛА

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В двух муниципальных образованиях Оренбургской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки дронов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что это касается Ясненского муниципального округа и закрытого административно-территориального устройства (ЗАТО) Комаровский, отметив, что беспилотники в регионах не обнаружили и «все продолжают работу в штатном режиме».

Расстояние от Оренбургской области до ближайшей территории, которую контролируют украинские власти, — порядка 1000 км.

В мае 2024 года дрон ВСУ впервые долетел до Оренбургской области. Он упал под городом Орском. Повреждений на земле и пострадавших жителей не было.