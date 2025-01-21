В удаленном от Украины регионе приготовились к атаке БПЛА
В двух муниципальных образованиях Оренбургской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки дронов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что это касается Ясненского муниципального округа и закрытого административно-территориального устройства (ЗАТО) Комаровский, отметив, что беспилотники в регионах не обнаружили и «все продолжают работу в штатном режиме».
Расстояние от Оренбургской области до ближайшей территории, которую контролируют украинские власти, — порядка 1000 км.
В мае 2024 года дрон ВСУ впервые долетел до Оренбургской области. Он упал под городом Орском. Повреждений на земле и пострадавших жителей не было.
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