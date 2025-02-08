Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге России
В ночь на 8 февраля силы ПВО нейтрализовали 36 беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны.
«18 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области; 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять — уничтожены над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем», — рассказали в ведомстве.
В Волгоградской области ВСУ пытались атаковать нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Из-за падения обломков пожара не произошло, повреждений нет.
Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских дронов в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, для жителей готовят пункт временного размещения.
В Краснодарском крае, как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, в Славянском районе при падении обломков БПЛА в пяти домах была повреждена кровля и окна.
Власти Белгородской области не сообщали о последствиях атак.
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