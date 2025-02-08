Из-за атаки дронов на Кубани были повреждены пять домов
Славянский район в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
Как отметил глава, в настоящее время на месте падения обломков работают специальные службы.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
Так, в ночь на 5 февраля Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской, тогда начался пожар. Возгорание потушили утром.
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