Из-за атаки дронов на Кубани были повреждены пять домов

Славянский район в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава, в настоящее время на месте падения обломков работают специальные службы.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

Так, в ночь на 5 февраля Кондратьев сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на резервуар «с незначительными остатками нефтепродуктов» в станице Новоминской, тогда начался пожар. Возгорание потушили утром.