Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове были повреждены 14 многоквартирных домов, сообщает врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах», — написал он в своем телеграм-канале.

Для эвакуированных жителей готовят пункт временного размещения в местном лицее. Как уточняет Слюсарь, в светлое время суток начнутся восстановительные работы. В частности, заменят газовую трубу в одном из домов, а поврежденные окна временно закроют пленкой.

Об атаке беспилотников на регион Слюсарь сообщал ранее. По его данным, пострадали, в частности, Ростов-на-Дону и Чертковский район. Обошлось без погибших и пострадавших. Из одной многоэтажки в Ростове эвакуировали 68 жильцов.