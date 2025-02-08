 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове были повреждены 14 многоквартирных домов, сообщает врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах», — написал он в своем телеграм-канале.

Для эвакуированных жителей готовят пункт временного размещения в местном лицее. Как уточняет Слюсарь, в светлое время суток начнутся восстановительные работы. В частности, заменят газовую трубу в одном из домов, а поврежденные окна временно закроют пленкой.

Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Об атаке беспилотников на регион Слюсарь сообщал ранее. По его данным, пострадали, в частности, Ростов-на-Дону и Чертковский район. Обошлось без погибших и пострадавших. Из одной многоэтажки в Ростове эвакуировали 68 жильцов.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Ростовская область беспилотники Ростов Юрий Слюсарь
Материалы по теме
Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дронов
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
Политика
В Ростовской области за ночь сбили 29 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Минобороны сообщило о 36 сбитых беспилотниках на юге РоссииПолитика, 07:20
ESA сообщило о возросшей вероятности столкновения астероида с ЗемлейОбщество, 07:16
Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотниковПолитика, 07:04
Из-за атаки дронов на Кубани были повреждены пять домовПолитика, 06:34
NBC News узнал, что Трамп назначил Вэнса посредником в продаже TikTokОбщество, 06:04
Ростовский губернатор заявил о повреждениях объектов после атаки дроновПолитика, 06:02
Трамп заявил об отказе японской Nippon Steel от покупки U.S. SteelБизнес, 05:49
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
AP сообщило о гибели всех пассажиров пропавшего на Аляске самолетаОбщество, 05:30
TMZ узнал причину смерти режиссера Дэвида ЛинчаОбщество, 04:44
NT узнал о помощи Лондона в разработке морских беспилотников для КиеваПолитика, 04:40
Россиянин признался в организации диверсий в интересах УкраиныПолитика, 04:17
Глава МИД Британии усомнился в скорых переговорах по УкраинеПолитика, 03:56
Захарова сочла планы Зеленского по спецконтрактам частью сделки по цинкуПолитика, 03:37
Трамп лишил Байдена доступа к секретным материалам из-за «плохой памяти»Политика, 02:53