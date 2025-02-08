Ростовский губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове были повреждены 14 многоквартирных домов, сообщает врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
«По уточненной на 06:30 информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах», — написал он в своем телеграм-канале.
Для эвакуированных жителей готовят пункт временного размещения в местном лицее. Как уточняет Слюсарь, в светлое время суток начнутся восстановительные работы. В частности, заменят газовую трубу в одном из домов, а поврежденные окна временно закроют пленкой.
Об атаке беспилотников на регион Слюсарь сообщал ранее. По его данным, пострадали, в частности, Ростов-на-Дону и Чертковский район. Обошлось без погибших и пострадавших. Из одной многоэтажки в Ростове эвакуировали 68 жильцов.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин