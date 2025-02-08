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Дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей по делу об убийстве родителей

Квартира в доме на улице Вилоновской, где проживали бывший мэр города Виктор Тархов и его супруга Наталья
Квартира в доме на улице Вилоновской, где проживали бывший мэр города Виктор Тархов и его супруга Наталья (Фото: Дарья Малеева / ТАСС)

Дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова, Людмила, отбывающая наказание за вымогательство, получила статус потерпевшей в рамках уголовного дела об убийстве ее родителей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Карномазов.

По его словам, новый процессуальный статус позволит Тарховой принимать активное участие в судебном разбирательстве. Она сможет подавать ходатайства, приобщать доказательства, выражать свою позицию, а также обжаловать приговор.

Людмила Тархова была в 2022 году приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве крупной суммы денег у депутата губернской думы. В настоящее время она отбывает наказание в исправительной колонии № 15.

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Об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в начале февраля, однако само преступление, предположительно, произошло месяцем ранее. По подозрению в убийстве была задержана Екатерина Бельская, внучка Виктора Тархова. Следователи уточняют, что Бельская нигде не работала, а ее финансовое обеспечение полностью лежало на дедушке и бабушке, которые оплачивали ей жилье в центре города.

По версии следствия, преступление было совершено на фоне «неприязненных отношений». После убийства девушка расчленила тела и спрятала их, используя такси для перевозки фрагментов тела, которые затем выбрасывала в мусорные контейнеры. Осмотр квартиры убитых супругов показал, что помещение было обработано щелочью. Сама обвиняемая заранее приобрела строительную пилу, канистры с химикатами и пластиковые емкости. После убийства, по данным следствия, Бельская продала имущество родственников, включая автомобили и коллекцию икон, а также отправляла сообщения с их телефонов, создавая видимость, что они живы.

Следственный комитет России предъявил Бельской обвинение в убийстве своих деда и бабушки — Виктора и Натальи Тарховых. Ее обвиняют по ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц.

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Теги
Самара убийство экс-мэр Виктор Тархов
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