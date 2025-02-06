Останки убитого экс-мэра Самары внучка вывозила на такси

Накануне стало известно, что был убит бывший мэр Самары Виктор Тархов. По делу об убийстве задержана его внучка Екатерина Бельская. Следствие полагает, что останки мэра внучка вывозила на такси

Виктор Тархов (Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости)

Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова вывозила его останки на такси. Об этом со ссылкой на источники сообщили «КП» и Рен-ТВ.

Об убийстве Тархова и его жены Натальи стало известно накануне, 5 февраля. Убийство произошло около месяца назад. По подозрению в убийстве задержана их внучка Екатерина.

Следствие полагает, что внучка убила бабушку и дедушку, расчленила. После этого она «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», приводит «КП» слова источника, знакомого с ситуацией. О том, что внучка развозила части тела на такси, также сообщает Рен-ТВ.

После убийства и перед вывозом части тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи хранились законсервированными в бочках, сообщал RTVI со ссылкой на источники в следственных органах.

Внучку Екатерину Бельскую арестовали по уголовному делу. Оно было возбуждено 3 февраля, после этого к Бельской пришли с обыском.