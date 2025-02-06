Останки убитого экс-мэра Самары внучка вывозила на такси
Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова вывозила его останки на такси. Об этом со ссылкой на источники сообщили «КП» и Рен-ТВ.
Об убийстве Тархова и его жены Натальи стало известно накануне, 5 февраля. Убийство произошло около месяца назад. По подозрению в убийстве задержана их внучка Екатерина.
Следствие полагает, что внучка убила бабушку и дедушку, расчленила. После этого она «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», приводит «КП» слова источника, знакомого с ситуацией. О том, что внучка развозила части тела на такси, также сообщает Рен-ТВ.
После убийства и перед вывозом части тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи хранились законсервированными в бочках, сообщал RTVI со ссылкой на источники в следственных органах.
Внучку Екатерину Бельскую арестовали по уголовному делу. Оно было возбуждено 3 февраля, после этого к Бельской пришли с обыском.
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