СК предъявил внучке экс-мэра Самары обвинение в убийстве

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Следователи в Самаре предъявили обвинение внучке экс-мэра города Екатерине Бельской (Тарховой) в убийстве своих деда и бабушки — Виктора и Натальи Тарховых, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Ранее обвиняемая была арестована, у нее дома прошли обыски. Дело против нее открыто по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство двух лиц).

По версии следствия, Бельская совершила убийство на почве «неприязненных отношений», после чего расчленила и скрыла трупы — «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

Осмотр квартиры убитых показал, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. Девушка готовилась к совершению преступления заранее, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химикатами и пластиковые емкости, говорится в сообщении ведомства.

Бельская не работала, дедушка и бабушка содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города, уточнили следователи.

Об убийстве Тарховых стало известно в начале месяца. Преступление произошло около месяца назад, рассказал 5 февраля собеседник RTVI в местном управлении СК. По версии следствия, после убийства Бельская продала имущество бабушки и дедушки, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов родственников, скрывая их смерть.