СК показал видео предполагаемого сокрытия останков экс-мэра Самары
Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемая в двойном убийстве Екатерина Бельская выносит тела своего дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.
«По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», — рассказали в СК.
По версии следствия, Бельская «на фоне возникших неприязненных отношений» готовилась к преступлению, для чего купила пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости, а после убийства «приняла меры к сокрытию тел» своих бабушки и дедушки.
Бельской предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц), которая предусматривает максимальное наказание 20 лет лишения свободы. Ее заключили под стражу.
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