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СК показал видео предполагаемого сокрытия останков экс-мэра Самары

СК показал видео предполагаемого сокрытия останков экс-мэра Самары
Video

Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемая в двойном убийстве Екатерина Бельская выносит тела своего дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

«По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города», — рассказали в СК.

По версии следствия, Бельская «на фоне возникших неприязненных отношений» готовилась к преступлению, для чего купила пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости, а после убийства «приняла меры к сокрытию тел» своих бабушки и дедушки.

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Бельской предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц), которая предусматривает максимальное наказание 20 лет лишения свободы. Ее заключили под стражу.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Самара Виктор Тархов Россия двойное убийство Следственный комитет подозреваемые
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