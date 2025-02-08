В постпредстве увидели вред для ЕС в решении стран Балтии выйти из БРЭЛЛ
Отключение балтийских стран от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) — это политически мотивированный шаг, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.
В дипмисии отметили, что это решение приведет к росту цен на электроэнергию в Прибалтике, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики Евросоюза.
«Расплачиваться за него придется европейским домохозяйствам и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах», — добавили там.
Балтийский страны отключились от энергокольца 8 февраля. Решение об этом они приняли летом 2024 года.
Минэнерго России сообщило, что энергосистема Калининградской области с этого момента начала работать в автономном режиме. Системный оператор Единой энергетической системы отметил, что после размыкания странами Балтии линий электропередачи рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.
В связи с выходом из БРЭЛЛ и подготовкой к переходу к системам континентальной Европы власти Эстонии посоветовали гражданам запастись едой, литрами воды, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми.
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