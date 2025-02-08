СО ЕЭС: выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на российские энергосистемы

Оператор оценил эффект на Россию от выхода стран Балтии из энергокольца

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Выход балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) не повлиял на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом сообщает пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Энергосистемы России и Белоруссии «продолжают работать синхронно, то есть с перетоками мощности между ними и единой частотой электрического тока», отметил оператор.

В организации добавили, что после размыкания 8 февраля странами Балтии линий электропередачи рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.

Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года.

В субботу, 8 февраля, балтийские страны отключились от энергокольца. В Минэнерго сообщили, что энергосистема Калининградской области после этого начала работать в автономном режиме.