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Война санкций ,  
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Оператор оценил эффект на Россию от выхода стран Балтии из энергокольца

СО ЕЭС: выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на российские энергосистемы
Сюжет
Война санкций
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Выход балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) не повлиял на надежность совместной работы российской и белорусской энергосистем. Об этом сообщает пресс-служба Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Энергосистемы России и Белоруссии «продолжают работать синхронно, то есть с перетоками мощности между ними и единой частотой электрического тока», отметил оператор.

В организации добавили, что после размыкания 8 февраля странами Балтии линий электропередачи рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет.

Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Политика

Эстония, Латвия и Литва приняли решение отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года.

В субботу, 8 февраля, балтийские страны отключились от энергокольца. В Минэнерго сообщили, что энергосистема Калининградской области после этого начала работать в автономном режиме.

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Теги
ЕЭС Калининградская область Россия страны Прибалтики
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