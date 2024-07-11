Эксперты оценили планы Прибалтики выйти из единой энергосистемы с Россией

Россия давно готова к решению стран Балтии выйти из единой энергосистемы БРЭЛЛ, и оно никак не повлияет на безопасность российского энергоснабжения, заявил РБК директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

БРЭЛЛ — электрическое кольцо, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Оно было оформлено соглашением от 7 февраля 2001 года, в котором страны договорились обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга в аварийных ситуациях.

«Эти страны регулярно сообщают о своих намерениях выйти из БРЭЛЛ, потом сдвигают срок вправо <...> Россия со своей стороны к этому давно готова на 100%, тоже провела все необходимые испытания, проверки. То есть мы готовы и никак от решения этих стран не зависим. На безопасность российского энергоснабжения это никак не влияет», — сказал он.

Энергосистема позволяет «полностью обеспечивать генерацию Калининградской области, даже с запасом, поэтому в этом плане проблем нет», считает Пикин.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что решение стран Балтии выйти из системы не имеет экономически обоснованной причины.

Фролов выразил надежду, что политические круги в Прибалтике «продумали все риски, и решение, которое они принимают, полностью осознанное и проработанное».

Литва, Латвия и Эстония решили не продлевать контракт об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы, и полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года. Об этом говорится в совместном заявлении глав энергетических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Минэнерго Литвы.

В феврале 2025 года операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии планируют протестировать работу в изолированном режиме, а после этого подключиться через Польшу к энергосистеме ЕС.