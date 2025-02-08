NBC News узнал, что Трамп назначил Вэнса посредником в продаже TikTok

Посредником в продаже американского подразделения китайской соцсети TikTok стал вице-президент США Джей Ди Вэнса, решение об этом принял американский президент Дональд Трам, сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с соответствующей договоренностью.

Продажу планируют осуществить до апреля. Вместе с Вэнсом над сделкой с китайским владельцем ByteDance будет работать также советник по национальной безопасности Макл Уолтц.

Ранее Трамп создал суверенный фонд благосостояния, средства которого могут быть использованы для покупки американского подразделения TikTok.

Власти США считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

В середине января Верховный суд страны признал законным запрет в стране этого видеоприложения, после чего приложение перестало работать. Однако затем Трамп пообещал, что соцсеть сможет возобновить работу при условии передачи американскому государству 50% акций, оно снова стало доступно. 20 января он подписал указ, отсрочивший принятие решения по TikTok на 75 дней.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х — ранее Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году).