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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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NBC News узнал, что Трамп назначил Вэнса посредником в продаже TikTok

NBC News: Трамп назначил Вэнса посредником в продаже американской части TikTok
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Посредником в продаже американского подразделения китайской соцсети TikTok стал вице-президент США Джей Ди Вэнса, решение об этом принял американский президент Дональд Трам, сообщает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с соответствующей договоренностью.

Продажу планируют осуществить до апреля. Вместе с Вэнсом над сделкой с китайским владельцем ByteDance будет работать также советник по национальной безопасности Макл Уолтц.

Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTok
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Фото:Fred Greaves / Reuters

Ранее Трамп создал суверенный фонд благосостояния, средства которого могут быть использованы для покупки американского подразделения TikTok.

Власти США считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

В середине января Верховный суд страны признал законным запрет в стране этого видеоприложения, после чего приложение перестало работать. Однако затем Трамп пообещал, что соцсеть сможет возобновить работу при условии передачи американскому государству 50% акций, оно снова стало доступно. 20 января он подписал указ, отсрочивший принятие решения по TikTok на 75 дней.

Среди компаний и лиц, которые выражали интерес к покупке приложения или могут это сделать, называли бизнесмена Илона Маска (уже владеет соцсетью Х — ранее Twitter), разработчика ПО Oracle (обладает контролем над всеми техническими операциями TikTok в США), Microsoft (обсуждала возможность приобрести TikTok еще в 2020 году).

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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