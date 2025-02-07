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Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономике

Мишустин заявил о замедлении темпов кредитования из-за принятых мер

Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономике
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Российская экономика выросла за 2024 год на 4,1%, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, «это выше ожиданий», а номинальный размер достиг исторического максимума в 200 трлн рублей.

О чем еще сказал Мишустин:

  • в России экономика постепенно становится «более технологичной и диверсифицированной»;
  • экономика страны смогли «успешно справится» с санкциями и давлением из-за них, которые Мишусин назвал «беспрецендентным»;
  • смогли минимизировать снижение показателей в добывающем секторе, которое было меньше 1% — минус 0,9%;
  • основным вызовом Мишустин назвал инфляцию, которая составила в 2024 году 9,52%. По его словам, она «немножко подрастает», но при этом темпы инфляции «снижаются шестой месяц подряд»
  • уровень безработицы не превышал 2,5% за год, а реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%;
  • принятые совокупные меры в денежно-кредитной политике начали замедлять кредитование;

Мишустин доложил Путину о росте экономики в 2024 году выше прогнозов
Экономика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что текущий уровень инфляции — это вызов для России.

Что еще сказал Путин:

  • темпы роста экономики в России стали не только «выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых»;
  • нужно добиться снижения инфляции, это задача на текущий год;
  • в России необходимо менять развитие экономики предложения, поменяв структуру его роста;
  • рост экономики показал «в целом хороший результат»;
  • отрасли экономики нужно оказывать эффективную поддержку. как во времена коронавируса;

Путин назвал вызовом текущий уровень инфляции
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Теги
Михаил Мишустин Владимир Путин экономика России ВВП рост
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