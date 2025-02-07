Как Мишустин отчитался Путину о показателях в экономике
Российская экономика выросла за 2024 год на 4,1%, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, «это выше ожиданий», а номинальный размер достиг исторического максимума в 200 трлн рублей.
О чем еще сказал Мишустин:
- в России экономика постепенно становится «более технологичной и диверсифицированной»;
- экономика страны смогли «успешно справится» с санкциями и давлением из-за них, которые Мишусин назвал «беспрецендентным»;
- смогли минимизировать снижение показателей в добывающем секторе, которое было меньше 1% — минус 0,9%;
- основным вызовом Мишустин назвал инфляцию, которая составила в 2024 году 9,52%. По его словам, она «немножко подрастает», но при этом темпы инфляции «снижаются шестой месяц подряд»
- уровень безработицы не превышал 2,5% за год, а реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%;
- принятые совокупные меры в денежно-кредитной политике начали замедлять кредитование;
В ответ президент России Владимир Путин заявил, что текущий уровень инфляции — это вызов для России.
Что еще сказал Путин:
- темпы роста экономики в России стали не только «выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых»;
- нужно добиться снижения инфляции, это задача на текущий год;
- в России необходимо менять развитие экономики предложения, поменяв структуру его роста;
- рост экономики показал «в целом хороший результат»;
- отрасли экономики нужно оказывать эффективную поддержку. как во времена коронавируса;
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