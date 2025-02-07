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Политика ,  
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Посол назвал полеты B-52 над Финляндией примеркой театра военных действий

Кузнецов: полеты B-52 над Финляндией — примерка США театра военных действий
Бомбардировщик В-52 (в центре)
Бомбардировщик В-52 (в центре) (Фото: Getty Images)

Полеты стратегической военной авиации США над Финляндией означают, что Вашингтон практически начал прощупывать возможность развернуть театр военных действий в этой стране, заявил «РИА Новости» посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Демонстративные пролеты над Финляндией американских стратегических бомбардировщиков B-52 явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы», — сказал Кузнецов.

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Фото:Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

В ноябре 2024 года два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учений. Помимо них в воздушное пространство Финляндии также вошли два самолета KC-135 Stratotanker и один самолет-заправщик KC-46.

В июле 2024 года два таких же бомбардировщика уже проводили учения над территорией государства. «Полеты выполнялись в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии», — добавили в финских Силах обороны.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле 2023 года. В Хельсинки тогда заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было. В Москве в ответ пообещали контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура альянса.

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Теги
Финляндия США учения стратегический бомбардировщик
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