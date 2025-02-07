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Политика ,  
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Посол заявил, что Финляндия создала железный занавес на границе с Россией

Посол Кузнецов: Финляндия создала железный занавес на границе с Россией
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС
Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Власти Финляндии в ближайшем будущем не намерены открывать границу с Россией, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в стране Павел Кузнецов.

«В Хельсинки не устают повторять поднадоевшую уже мантру о том, что нет, мол, стопроцентной уверенности в том, что граждане третьих стран не используют открытие границы для того, чтобы «толпами» направиться через российскую территорию в Финляндию», — отметил посол.

По его мнению, решение закрыть российско-финскую границу было политическим и не имело под собой практического основания.

Кузнецов добавил, что решение властей Финляндии создало «железный занавес», «разорвавший семейные и дружеские связи тысяч жителей обеих стран». Теперь путь между приграничными населенными пунктами может занимать не несколько часов, а больше суток, сказал он.

Премьер Финляндии заявил, что граница с Россией останется закрытой
Политика

Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года, власти страны мотивировали это наплывом просителей убежища с Ближнего Востока и из Африки без надлежащих документов. Финские пограничники связали большой поток беженцев с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». В Кремле отметили, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это законное право, российские пограничники же полностью соблюдают служебные инструкции.

В январе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не может открыть границу с Россией, так как «оценка угрозы не изменилась». По его мнению, если бы пограничные пункты пропуска были открыты, Россия позволила бы людям пересекать границу без необходимых на то документов.

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Теги
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