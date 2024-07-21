 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия отчиталась о полете двух бомбардировщиков США у границ России

Финляндия объяснила полет двух бомбардировщиков США у границ России тренировками
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетели воздушное пространство Финляндии в ходе учебных мероприятий, сообщили в пресс-службе финских Сил обороны.

«В полете также участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один KC-46», — говорится в сообщении. По данным ведомства, бомбардировщики прибыли из Норвегии и пролетели через Лапландию в южном направлении.

В Силах обороны назвали произошедшее частью тренировочных мероприятий и «обычной практикой». «Полеты выполнялись в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии», — добавили там.

Минобороны сообщило о шедшей к границе России группе бомбардировщиков США
Политика
Истребитель Миг-29
Минобороны России сообщило, что из-за приближения группы бомбардировщиков США B-52H к государственной границе со стороны Баренцева моря были подняты в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31. Американские самолеты развернулись после приближения российских истребителей, нарушения границы не допущено.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Финляндия Россия США бомбардировщик самолет тренировочные полеты
Материалы по теме
Минобороны сообщило о шедшей к границе России группе бомбардировщиков США
Политика
США отправили в Британию бомбардировщики B-52
Политика
Финляндия заявила о четырех нарушивших границу российских самолетах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр Общество, 14:32
Финляндия отчиталась о полете двух бомбардировщиков США у границ России Политика, 14:21
В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией Общество, 14:17
В Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина Общество, 14:12
Эрдоган заявил о планах ЕС отстранить от председательства Венгрию Политика, 14:06
В Минздраве рассказали о состоянии здоровья пациентов с ботулизмом Общество, 14:04
В водоемах России за сутки погибли 40 человек Общество, 13:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш возросло до 151 Политика, 13:46
Макгрегор уволил бойца из своего промоушена после поражения от блогера Спорт, 13:29
Пропавший в тайге Якутии борец с пожарами вернулся домой спустя 10 дней Общество, 13:25
Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии Политика, 13:16
В Индии произошла вспышка малоизученного вируса Чандипура Общество, 13:14
Минобороны объявило о взятии двух сел в ЛНР и Харьковской области Политика, 13:08
Алиев объяснил невозможность заключить мирный договор с Арменией Политика, 13:04