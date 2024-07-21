Финляндия объяснила полет двух бомбардировщиков США у границ России тренировками

Финляндия отчиталась о полете двух бомбардировщиков США у границ России

Фото: Win McNamee / Getty Images

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетели воздушное пространство Финляндии в ходе учебных мероприятий, сообщили в пресс-службе финских Сил обороны.

«В полете также участвовали два американских самолета-заправщика KC-135 и один KC-46», — говорится в сообщении. По данным ведомства, бомбардировщики прибыли из Норвегии и пролетели через Лапландию в южном направлении.

В Силах обороны назвали произошедшее частью тренировочных мероприятий и «обычной практикой». «Полеты выполнялись в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии», — добавили там.