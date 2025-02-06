Финский подросток незаконно пересек границу с Россией и был задержан

Иматра (Фото: imatra.fi)

Гражданин Финляндии незаконно перешел границу с Россией 31 января и был задержан российскими пограничниками, сообщила пограничная служба республики. По данным телерадиокомпании Yle, речь идет о несовершеннолетнем подростке.

В погранслужбе уточнили, что переход границы произошел в районе Кархусуо города Иматра, неподалеку от которого находится пункт пропуска Светогорск. «Пограничная служба начала предварительное расследование по факту преступления на государственной границе», — добавили в сообщении.

Yle со ссылкой на лейтенанта пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанена сообщила, что родственники несовершеннолетнего обеспокоены его задержанием.

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними», — сказал Рантанен.

Прошлым летом девятиклассники из Финляндии, которые приехали на экскурсию на берег реки Коккола, во время прогулки зашли на российскую территорию.

Тогда патруль догнал группу школьников из Савонлинны и выяснил, что подростки без разрешения посетили приграничную зону, а пятеро из них пересекли границу с Россией. Они отделились от класса и ушли в лес к границе, где сняли видео, как они обходят красно-зеленый пограничный пост.

Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работали только ряд КПП, затем ограничения распространились на все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. В декабре 2023-го два перехода были открыты, однако финская сторона вскоре закрыла их вновь из-за прибытия в первый день более 100 просителей убежища. В апреле 2024 года правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией бессрочно.