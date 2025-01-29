Президент Финляндии обусловил открытие границ позицией России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Cо стороны России не было сигналов, позволяющих Финляндии открыть восточную границу, заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщила Yle.

«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится», — сказал Стубб на пресс-конференции в Лаппеенранте.

По его словам, «мяч» находится на стороне россиян.

Политик добавил, что Западная Европа все чаще становится свидетелем российской гибридной войны в различных ее формах, поэтому финнам необходимо сохранять спокойствие.

Ранее в январе 2025 года о том, что Финляндия не может открыть границу с Россией, заявил финский премьер-министр Петтери Орпо. По его словам, «оценка угрозы не изменилась».

Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года из-за наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки без надлежащих документов. Финские пограничники связали большой поток просителей убежища с тем, что российские коллеги, по их информации, пропускали людей на приграничную территорию без шенгенской визы.

Российская сторона отвергла обвинения, заявив, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».