Финские школьники прогулялись в лесу через границу с Россией

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Девятиклассники из Финляндии, которые приехали на экскурсию на берег реки Коккола, во время прогулки зашли на российскую территорию, сообщила пограничная служба республики Юго-Восточная Финляндия.

Патруль догнал группу школьников из Савонлинны и выяснил, что подростки без разрешения посетили приграничную зону, а пятеро из них пересекли границу с Россией.

По информации издания Ilta-Sanomat, школьники отделились от класса и ушли в лес к границе, где сняли видео, как они обходят красно-зеленый пограничный пост. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии начала предварительное расследование произошедшего.

Пограничники напомнили, что уголовная ответственность в Финляндии наступает с 15 лет, поэтому они на связи с опекунами детей и Выборгской пограничной службой.

Финляндия начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года: сначала не работали только ряд КПП, затем ограничения распространились на все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. В декабре 2023-го два перехода были открыты, однако финская сторона вскоре закрыла их вновь из-за прибытия в первый день более 100 просителей убежища. В апреле 2024 года правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией бессрочно.